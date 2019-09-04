"مستقبل وطن" يقيم 24 معرضا للمستلزمات المدرسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، سلسلة معارض "أهلا بالمدارس" في محافظة الاسكندرية التي تقدم خصومات حقيقة علي المستلزمات الدراسية.

وينظم الحزب 24 معرضاً في كافة أحياء الاسكندرية على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر، للعام الثاني على التوالي.

وشهدت المعارض التي أطلقت في دوائر المنتزة والرمل وباب شرق والعامرية والمنشية وبرج العرب وأحياء غرب الاسكندرية إقبالا من المواطنين.

وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن، أن معارض "أهلا بالمدارس" تأتي في إطار الحملة التي اطلقها الحزب علي مستوي الجمهورية تحت شعار "احنا معاك"، والتي تستهدف تقديم خدمات حقيقة في مجالات التعليم والصحة وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع الاعباء الاقتصادية عن المواطن.

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وأشار إلى التنسيق مع أعضاء الحزب والمدارس على دفع المصروفات المدرسية لغير القادرين واستمرار القوافل الطبية المقامة بتمويل ذاتي من الحزب وبإشراف من وزارة الصحة والتي اخترقت كافة أحياء الإسكندرية.

وأضاف النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الحملة تأتي فـي إطار دور الحزب فـى التفاعل الحقيقى والبناء مع المواطن المصري الذى يمثل حجر الاساس للتنمية والاستقرار والذي برهن خلال السنوات الماضية إيمانه الحقيقي بمعركتى البناء والبقاء التي تخوضها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحمله صعوبات المرحلة والاصلاحات الاقتصادية التى تحتاج إلى جهود واجراءات تقودها الدولة والحكومة المصرية والاحزاب التي يقع عليها دور حقيقى في المشاركة الفعالة بتلك الجهود وتقديم خدمات حقيقة للمواطن.

والجدير بالذكر، أن الحزب ينظم معارض اهلا بالمدارس بشارع مسجد سيدي بعدد من أحياء المحافظة.

يأتى ذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها حزب مستقبل وطن، لمساندة الدولة في توفير احتياجات المواطنين، وفي إطار المشاركة المجتمعية للحزب بجميع محافظات الجمهورية، واستجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم".