"التموين" تفتتح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بطنطا.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الخميس، المرحلة الأولي من المنطقة اللوجستية بمنطقة طنطا، والتى تضم مول تجارى ومنطقة ترفيهية تشمل فندق سياحى ونادي رياضي واجتماعي، بحضور الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية.
وكانت وزارة التموين، أشارات إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية.
وقالت الوزارة إن "هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية".
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