تنبيه للمواطنين.. بدء صيانة كوبري الجيزة غدًا ولمدة 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية، بإجراء أعمال إصلاح وصيانة بكوبري الجيزة المعدني (نزلة الرمد) تبدأ غدًا الخميس وتستمر لمدة 10 أيام.

وقال بيان للمحافظة، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات وتوفير السيولة المرورية اللازمة خاصة مع بدء العام الدراسي على أن تنتهي الأعمال يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال ليلاً بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً لعدم إعاقة الحركة المرورية عدا أيام الجمعة والسبت، حيث سيستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئي لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبري عباس لمدة 5 أيام، والمرحلة الثانية ستكون بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام.

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير السيولة المرورية خلال تنفيذ الأعمال ونشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وسائقي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتلافى التكدسات.