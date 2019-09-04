أخبار مصر | برلماني يوجه رسالة لرضوى الشربيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يوجه رسالة لرضوى الشربيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" ويقوم على إنصاف الزوجة ضد زوجها، مما أثار الغضب لدى العديد من الرجال المتزوجين، قائلا: " اعتقينا لوجه الله، وهدي اللعب معانا شوية وخلي الحياة تستقر بين المتجوزين".
وأشار "أبو غريب" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا )، موضحا أن المقصود بحقيقة السجود في الحديث: أن السجود لغير الله لو كان جائزا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة أن تسجد لزوجها؛ وذلك لعظم حقه عليها، مطالبا بضرورة حل المشاكل بين الزوجين وعدم أنصاف أحد على الآخر، حتى نعيش في سلام.
وطالب عضو مجلس النواب بوقف مثل هذه البرامج التي تهدد الأسر المصرية، وضرورة عمل برامج وندوات تثقيفية لتوعية الزوج بحقه زوجته عليه، وتوعية الزوجة بحق زوجها عليه، والابتعاد عن هذه البرامج التي قد تحدث الفتنة بين الأزواج.
وكانت علقت النائبة إلهام المنشاوي، على الهجوم الحاد من الرجال ضد الإعلامية رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" والذي يقوم على إنصاف المرأة، قائله: عندها حق وبتتكلم صدق وشفافية عن التجاوزات وبعض الظلم اللي بيحصل ضد الزوجة أو المرأة بصفة عامة".
وأكدت "المنشاوي" في تصريح لبوابة الخليج 365، إن الهدف من البرنامج هو دعم المرأة وتوعيتها بأن تكون شخصية قوية فعاله في المجتمع، وحثها على الإهتمام بنفسها، وتشجيعها على ثقتها بنفسها والاستمرار في العمل، وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي تواجهها في حياتها الشخصية، على سبيل المثال: " لو بنت خطيبها سابها، فا بتقوم بتقديم النصيحه وتقولها الحياة مش بتقف على حد، لأن مفيش راجل مثالي، علشان كده الرجاله بيهاجموها، وأنا مش شايفاها متجنيه على الراجل، هي يادوب بتقدم النصيحة".