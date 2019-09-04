أخبار مصر | برلماني يوجه رسالة لرضوى الشربيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يوجه رسالة لرضوى الشربيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" ويقوم على إنصاف الزوجة ضد زوجها، مما أثار الغضب لدى العديد من الرجال المتزوجين، قائلا: " اعتقينا لوجه الله، وهدي اللعب معانا شوية وخلي الحياة تستقر بين المتجوزين".

وأشار "أبو غريب" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا )، موضحا أن المقصود بحقيقة السجود في الحديث: أن السجود لغير الله لو كان جائزا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة أن تسجد لزوجها؛ وذلك لعظم حقه عليها، مطالبا بضرورة حل المشاكل بين الزوجين وعدم أنصاف أحد على الآخر، حتى نعيش في سلام.

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وطالب عضو مجلس النواب بوقف مثل هذه البرامج التي تهدد الأسر المصرية، وضرورة عمل برامج وندوات تثقيفية لتوعية الزوج بحقه زوجته عليه، وتوعية الزوجة بحق زوجها عليه، والابتعاد عن هذه البرامج التي قد تحدث الفتنة بين الأزواج.