أخبار مصر | برلمانية: "رضوى الشربيني عندها حق.. ومافيش راجل مثالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: "رضوى الشربيني عندها حق.. ومافيش راجل مثالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت النائبة إلهام المنشاوي، على الهجوم الحاد من الرجال ضد الإعلامية رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" والذي يقوم على إنصاف المرأة، قائله: عندها حق وبتتكلم صدق وشفافية عن التجاوزات وبعض الظلم اللي بيحصل ضد الزوجة أو المرأة بصفة عامة".

وأكدت "المنشاوي" في تصريح لبوابة الخليج 365، إن الهدف من البرنامج هو دعم المرأة وتوعيتها بأن تكون شخصية قوية فعاله في المجتمع، وحثها على الإهتمام بنفسها، وتشجيعها على ثقتها بنفسها والاستمرار في العمل، وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي تواجهها في حياتها الشخصية، على سبيل المثال: " لو بنت خطيبها سابها، فا بتقوم بتقديم النصيحه وتقولها الحياة مش بتقف على حد، لأن مفيش راجل مثالي، علشان كده الرجاله بيهاجموها، وأنا مش شايفاها متجنيه على الراجل، هي يادوب بتقدم النصيحة".