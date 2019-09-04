شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل رئيس جامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، لبحث تنظيم مبادرة «جامعتك لها حق عليك»، أحد نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى الاستفادة من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين بالخارج، حيث من المقرر أن تنطلق تلك المباردة من خلال الإعداد لمؤتمر كبير بجامعة طنطا يحضر به الدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، أحد أنباء الجامعة.

من جانبها، رحبت الوزيرة بالدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، معربة عن خالص شكرها لاستجابة الجامعة للتعاون من خلال أهم ملفات عمل الوزارة والخاص بربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج ببلدهم الأم ووضع أطر للاستفادة من خبراتهم العميقة في مختلف المجالات ودمجها ضمن خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها مصر وتعمل عليها خلال تلك الفترة بالعديد من المشروعات والخطط القومية.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة «جامعتك لها حق عليك» تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للاستفادة من علمائنا بالخارج ممن تخرجوا من الجامعات المصرية، فقد حان الوقت لأن يساهمون بخبراتهم وتجاربهم في تطوير ودعم جامعاتهم، لافتة إلى أن المبادرة ستنطلق بتنظيم مؤتمر للدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، ويقام بجامعة طنطا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن مؤتمر جامعة طنطا يعد باكورة سلسلة من المؤتمرات بهذا الشكل في مختلف جامعات مصر، ليمثل نقطة انطلاق نحو مزيد من الربط بين علمائنا الخريجين وجامعاتهم، وأن تلك التحركات من شأنها الإسهام في عملية التنمية الجارية على أرض الوطن، ويأتي التعليم في المقدمة.

من جانبه أكد رئيس جامعة طنطا، استعداد الجامعة للتعاون مع وزارة الهجرة حول مبادرة «جامعتك لها حق عليك»، مثمنا على هذه الفكرة خاصة وأن الجامعة لديها عدد كبير من العلماء والخبراء من خريجيها بمختلف دول العالم وفي عديد التخصصات، مشيرا لأن جامعة طنطا لديها قاعدة بيانات بهؤلاء الخريجين وتحرص على التواصل الدائم معهم، بهدف خلق شكل من الاستفادة المتبادلة ضمن برنامج الطيور المهاجرة التي تقوم عليه الجامعة.

وأضاف«سبع» أن الجامعة ستبدأ في إعداد تصور شامل لإطلاق مؤتمر مبادرة «جامعتك لها حق عليك»، والذي من المقرر أن يشهد تكريما للدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد أنباء الجامعة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، تكليلاً لمسيرته المهنية الكبيرة كطبيب مصري مرموق وأحد أبرز خبرائنا بالخارج، فضلا التباحث حول سبل الاستفادة من خبراتهم في تطوير الجامعة ودعم الطلبة والمبعوثين.