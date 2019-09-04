شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: فوائد للمستثمرين بعد إطلاق البوابة الإلكترونية لتوفير الأراضي الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك عددا من الفوائد التي تعود على المستثمرين بعد إطلاق الحكومة للبوابة الإلكترونية لتوفير الأراضي الصناعية وهي إتاحة المعلومات للمستثمرين عن قطع الأراضي والأنشطة المعينة الخاصة بكل منطقة.

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وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية له بنشرة «أخبار TeN»، والمذاع على فضائية «TeN»، أن هناك شفافية كاملة في إتاحة تلك الأراضي وفقا للمعايير المحددة التي تحددها هيئة التنمية الصناعية والجهات المسؤولة عن تلك المنظومة، موضحا أنه سيكون هناك أولويات لمن يريدوا توسع الأنشطة القائمة بالفعل أو التوسع بالمشروع.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم توفير الأراضي بأسعار معقوله مع تفادي عمليات المضاربات أو ترك الأرض بعد الحصول عليها كما يمنع تماما دخول السماسرة: «الظواهر السلبية لن يكون لها وجود عند تطبيق المنظومة وستعمل بكل شفافية».

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التشابكات المالية مثلت أزمة حقيقية بموازنة الدولة على مدار عقود وتلك التشابكات جائت نتيجة لحصول عدد من الوزارات على منتج من وزارة أخرى؛ وأصبح يسبب تأخير توريد تلك الأموال بإحداث المشكلات المالية.