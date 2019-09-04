شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشارك في نظافة منطقة شعبية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتدى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، زي عمال شركة النظافة وشارك في حملة تنظيف أحد شوارع منطقة الملاحة الشعبية بالغردقة ممسكا بمكنسة.

وشارك الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا إيلايون، أسقف البحر الأحمر، والقمص مينا عزيز من إيبارشية البحر الأحمر في حملة النظافة.

والتقط عدد من المواطنين صور تذكارية للمحافظ مرتديا الزي الاخضر الخاص بعمال شركة النظافة وممسكا بمكنسة وهو يكنس احد الشوارع بمدينة الغردقة

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ودعا المحافظ المواطنين للمشاركة في تنظيف شوارعهم والاهتمام بالبيئة المحيطة بمنازلهم، وذلك عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة، والتى تعد من أقدم المناطق بالمدينة وتحمل في طياتها روح وأصالة أهالى المدينة، استكمالا لتطويرها بالكامل وتقديم ما تم تطويره الأهالى بأفضل صورة.

وقام المحافظ بالمشاركة في أعمال النظافة لإعطاء مثل وقدوة للاهالى في بذل الجهد لنظافة البيئة التي يسكن بها، وان العمل لا ينقص من صاحبة شئ، انما الايادى العاملة يحبها الله ورسوله، شاركه الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر، الانبا ايلاريون اسقف ايبارشية البحر الأحمر للاقباط الأرثوذكس، وعدد من أهالى المنطقة .

واستمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالي منطقة الملاحة (١) حول تطوير المنطقة، ورصف الشوارع، وتركيب الانترلوك، وزراعة النخيل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات المواطنين.

هذا وكلف المحافظ، بمضاعفة صناديق القمامة للحفاظ على مستوى النظافة، مناشدًا الأهالي بوضع القمامة بالصناديق المخصصة لها، وتجنب وضع أي مخلفات خارج هذه الصناديق، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع رفع المخلفات يوميًا للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة.