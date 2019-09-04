شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتقييم الكليات المشاركة في مسابقة أجمل كلية بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم اللجنة المشكلة من قبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بمراجعة استعدادات الكليات بالجامعة والبالغ عددها 15 كلية ومعهد والمدن الجامعية الخمس ببنها وطوخ ومشتهر وشبرا والمستشفيات الجامعية والإدارات التعليمية المختلفة بالجامعة، للمشاركة في مسابقة أجمل كلية على مستوى جامعة تمهيدا لتصعيدها للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بتنفيذ تلك المسابقة.

وأشار الدكتور إبراهيم راجح، عضو لجنة التقييم للكليات المشاركة، والمشكلة برئاسة الدكتور جمال سوسة وعضوية كلا من الدكتور هانى شفيق الاستاذ بكلية التربية النوعية والدكتور هايدى يوسف المدرس بكلية الفنون التطبيقية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وممثلا عن الإدارة الهندسية بالجامعة أن المعايير التي سيتم مراجعتها تتمثل في الاستعدادات للعام الدراسية وجاهزية المعامل والمدرجات وتوافر كل الأمور اللوجيستية واستعدادات شؤون الطلاب والادارات المعنية والاتحادات الطلابية وجاهزية قواعد البيانات والجداول الدراسية والشكل العام الجمالى من تشجير وعلامات ارشادية وتوافر وسائل الأطفاء والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بالكليات والعيادات الطبية وربطها بالادارة الطبية العامة بالجامعة.

وأشاد «راجح» بالمبادرة الرئاسية التي تعزز قيم الجمال وتوفير مناخ ملائم للعملية التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لمثل تلك المبادرات التي تنعكس بالايجاب على المجتمع المصرى ككل، كما وجه الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي على مجهوداتهم في الارتقاء بالمنظومة الجامعية وتوفير سبل الدعم لإنجاح تلك المبادرات.