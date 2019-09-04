شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4 أطنان لحوم طازجة مجاناً على 4 آلاف أسرة أولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهود الوزارة المتواصلة في تنمية المجتمع الأسوانى، بجانب دورها الأساسى في الدعوة ونشر المفاهيم السمحة للدين الإسلامى من أجل مواجهة الأفكار والدعاوى المغلوطة والهدامة، بالإضافة إلى مساهمات الوزارة في مجالات الخدمات والمشروعات التنموية، فضلاً عن دعم التكاتف المجتمعى تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة).

Advertisements

جاء ذلك أثناء قيام اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ محمود قناوىوكيل وزارة الأوقاف بحضور توزيع لحوم صكوك الأضاحى المخصصة من وزارة الأوقاف لصالحالفقراء والمحتاجين مجاناً أمام المسجد الجامع بمدينة أسوان حيث أشار الشيخ محمودقناوى إلى أنه تم تسليم 28 إدارة بالمديرية، بجانب المجلس القومى للمرأة والمجلسالقومى للمعاقين، بالإضافة إلى العاملين بالخدمات المعاونة لحوم طازجة مبردة بإجمالى4 طن يستفاد منها 4 آلاف أسرة من أبناء أسوان بمختلف المدن والقرى والمناطق النائية وذلك ضمن مشروع «صكوك الأضاحى» الذي تنفذه الوزارة بمحافظات الجمهورية.

لافتاً إلى حرص الوزارة على وصول هذه اللحوم للمستحقين من الأسر الأولىبالرعاية والأكثر إحتياجاً بكافة ربوع المحافظة حيث سيتم توزيعها على مندوبىالإدارات والجهات المعاونة لسرعة تسليمها لهذه الأسر، ولهذا تم فتح غرفة عملياتبشكل مستمر حتى يتم توزيع كل الكميات ومتابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميدوالنقل طبقاً لتعليمات وزير الأوقاف.

Attachments area