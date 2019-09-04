شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يجتمع لاختيار المتقدمين لوظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الأربعاء، اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات برئاسته، لبحث اختيار المتقدمين لوظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز وحى، في ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر في الاختيار ما بين المتقدمين وهى مدير عام الشؤون القانونية بالديوان العام والإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية الطب البيطرى والإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة.

وذلك بعضوية كل من الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، وطه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم ونهاد لبيب، مدير مديرية التنظيم والإدارة وفتحى الدسوقى، مدير مديرية القوى العاملة والدكتور محمد عبدالفتاح محمد، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، وذلك لشغل بعض وظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز وحى، وذلك في ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر في الاختيار ما بين المتقدمين وهى مدير عام الشؤون القانونية بالديوان العام والإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية الطب البيطرى والإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة.

يذكر أنه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين في يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات إلى سبع جلسات وكانت البداية اليوم، حيث تمت مقابلة 12 من العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة كفر شكر، حيث يبلغ إجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدمين.