شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلة إعادة تصحيح أوراق الإجابة لطلاب مدرسة «هشام بركات الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشكلة إعادة تصحيح أوراق الإجابة لطلاب مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية، استجابة لشكوى عرضتها مواطنة أثناء لقاء المواطنين أمس تتظلم من النتيجة، موضحاً أنه تم الانتهاء مساء أمس من أعمال إعادة تصحيح الأوراق ويتم عرض الموقف على محافظ كفر الشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ إن تم تشكيل اللجنة الخاصة لفحص الشكوى، تضم 8 موجهين أوائل في كافة التخصصات جغرافيا وكيمياء وفرنساوي وإنجليزي ورياضيات وفيزياء من خارج الإدارة التعليمية بشرق مدينة كفرالشيخ، وتحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبعد الاطلاع على أوراق الإجابة تم التأكد من دقة الدرجات وأحقية كل طالب ولا يوجد ظلم، حيث تم تعديل الدرجات بزيادة درجة أو درجتين، ولم يؤدي ذلك إلى النجاح.

قدم محافظ كفرالشيخ الشكر والتقدير للدكتورة بثنية كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم على الاستجابة الفورية.