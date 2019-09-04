شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يشدد على تفعيل دور لجنة الدواء بالإدارات الصحية والمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، ومديري العموم بقاعة الاجتماعات بمستشفى حميات الزقازيق.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على تفعيل دور لجنة الدواء داخل الإدارات الصحية والمستشفيات والتي مهمتها حصر الاحتياجات من الأدوية والعمل على توفيرها وترشيد استهلاك الدواء، كما تم التشديد على مديري المستشفيات باختيار الأطباء ذات الكفاءة للمشاركة في الحملات الطبية القادمة، والتنسيق والتعاون بين مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات في تنفيذ حملة حقك تنظمي، وتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة ومتابعة المطالبات الخاصة بها، وتكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد يوميا من اتباع كافة السياسات الخاصة بالتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، والجودة، ومكافحة العدوى.

كما شدد وكيل الوزارة على سداد المديونيات الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وضرورة تفعيل دور المنسقين لعلاج غير القادرين وتوفير كافة الإمكانيات بالمستشفيات لعلاجهم بالمجان، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال الفترة من ٠٧/ ٠٩/ ٢٠١٩ حتي ٢٧/ ٠٩/ ٢٠١٩، تزامنا مع احتفالات عيد الشرقية القومي.