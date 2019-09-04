شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمعيات الأهلية»: ورشة عمل بالإسكندرية لإعداد مقترح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه بعد صدور القانون 149 لسنة 2019 ينظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سلسة من اللقاءات والندوات والدورات التدريبية للاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات لتعريف وشرح مواد القانون ومناقشة مقترحات حول للائحة التنفيذية.

وأضاف، في بيان، الأربعاء، أن أول هذه اللقاءات يبدأ بدورة تدريبية تعقد بالإسكندرية لرؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية المركزية، وسيتم إعداد تقرير عن مقترحات اللائحة التنفيذية لإرسالها إلى الوزيرة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي للاطلاع عليها.