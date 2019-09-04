شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل مرورها المكثف على المدارس والمعاهد الأزهرية استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف المرور على المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، وعدم وجود أي سلبيات تضر بالصحة العامة لطلبة المدارس، في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

من جانبها، قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بالمرور على مختلف المدارس والمعاهد بالمحافظة للتأكد من الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحريق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب بجميع المباني الإدارية والدراسية، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هناك تعاونا كاملا مع مديرية التربية والتعليم والأزهر لتوفير كافة الإمكانيات، حفاظا على الصحة العامة للتلاميذ.