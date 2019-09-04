شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستقبل رئيس مركز «المعلومات ودعم اتخاذ القرار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة أسيوط، الأربعاء، المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء على هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، والوفد المُرافق.

واستعرضت محافظة أسيوط خطة التدريب العملي لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على مواجهة الأزمات والكوارث، والتأكيد على جاهزيتها لمواجهة أية حوادث طبيعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.

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وتعمل المحافظة على تطوير الأداء وسرعة التعامل الفوري لإدارة وحل أي أزمة بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث.

وأشاد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باهتمام محافظة أسيوط بتكنولجيا إدارة الأزمات والكوارث، وحرصه على تدريب الكوادر البشرية على كيفية مواجهة الأزمة من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها تماشيا مع سياسية الدولة.

وأضاف اللواء على هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، أن هذا التدريب يأتي في إطار جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز للحد من المخاطر والتأكد من جاهزية جميع المحافظات المعرضة للسيول والأمطار الغزيرة، لتوحيد العمل الميداني لمواجهة مخاطر تلك الظاهرة.

وفي نهاية اللقاء، قدمت المحافظة درع المحافظة للمهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات، كما قدم وسام المحافظة للواء على هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، بينما قدم المهندس زياد عبدالتواب، درع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للوزير المحافظ.