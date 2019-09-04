شكرا لقرائتكم خبر عن «باخوميوس» يترأس قداس ختام المهرجان والنشاط الصيفي بإيبارشية البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، مساء أمس، حفل ختام النشاط الصيفي وتوزيع كؤوس الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الإيبارشية في مهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠١٩.

وبدأت الاحتفالات بالقداس الإلهي الذي شهد التذكار التاسع والعشرين لتدشين كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور، بيد المتنيح البابا شنودة الثالث ومنح الأنبا باخوميوس رتبة مطران، حيث أودع أيضًا في اليوم ذاته جزءًا من رفات القديس أثناسيوس الرسولي في الكاتدرائية.

وصلى الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن غربية، القداس الإلهي وشاركه مجمع الآباء الكهنة، وأشار إلى أهمية تذكار تدشين الكنائس، حيث إنها بيت الله وبيت الملائكة والمكان الذي يمارس فيه المؤمنون الأسرار الإلهية، مؤكدًا أن تذكارات تدشين الكنائس هي احتفالات روحية لا يجب أن تحمل أي مظاهر عالمية، داعيًا الجميع إلى الاهتمام بتقديم توبة وتجديد الحياة، وإلى الصلاة لأجل احتياجات الكنيسة والمؤمنين.