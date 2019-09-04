مراقبة وتصادم.. حيلة "الجار" لسرقة مليون ونصف جنيه من موظف تأمينات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من ضبط المتهمين بسرقة مليون ونصف جنيه موظف بهيئة التأمينات الاجتماعية إصابته بجرح قطعي بالفخذ.

وكان بلاغ قد ورد لقسم شرطة ثان المحلة، من موظف بهيئة التأمينات الاجتماعية بشارع السبع بنات، بإصابته بجرح قطعي بالفخذ الأيسر، وأضاف بأنه قام بصرف مبلغ مالي قدره "مليون و500 ألف جنيه" من أحد البنوك فرع المحلة، ووضعه داخل حقيبتين يد واحتفظ بهما بمسكنه.

وبتاريخ لاحق استقل دراجته النارية للتوجه لعمله ووضع الحقيبتين على الشبكة الخلفية للدراجة وأمامه كيس به "ماكينة آلية للصرف، عدد 40 فيزا كارت خاصة ببعض المواطنين، 3 هواتف محمولة) وبالطريق اصطدمت به مركبة "توك توك" بدون لوحات يستقلها مجهولان فسقط على الأرض، وقاما بالاستيلاء على الحقيبتين والكيس وما بهما من محتويات ولدى محاولته الإمساك بهما وأصابه أحدهما بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض وفرا هابين.

Advertisements

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما "مالك ورشة نجارة، مالك محل ملابس، مقاول، سائق، عاطل له معلومات جنائية مسجلة، عامل بمقهى له معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول ومركز المحلة.

عقب التأكد من صحة المعلومات استهدفت مأمورية المتهمين وألقت القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر مالك ورشة النجارة أنه يقطن بسكن ملاصق للمجني عليه وقام برصد تحركاته تمهيداً لسرقته وفي سبيل ذلك اتفق مع باقي المتهمين نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بهم لتنفيذ الواقعة وسرقة المبلغ المالي من المجني عليه وافتعال مصادمة معه بخط سيره وأحدثوا ما به من إصابات مستقلين دراجة نارية، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه وقدره (805836 جنيه، الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، ماكينة صرف، عدد من الفيزا كارت ) بالإضافة إلى سابقة العثور على 694164 جنيه، ماكينة صرف، عدد 116 فيزا كارت بمسكن المجني عليه، بإجمالي مبلغ وقدره (مليون و500 ألف جنيه)، وضُبط بحوزتهما سلاح أبيض ومركبة التوك توك المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.