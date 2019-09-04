بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية خلال 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والمركزي والعام ومديرية أسيوط لإحدى المناطق الإجرامية بأسيوط حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المتخصصة في زراعة نبات القنب المخدر.

وأثمرت الحملات عن ضبط 8 عناصر خطرة تخصصت في زراعة المواد المخدرة، و6 أفدنة منزرعة بنبات القنب المخدر، ومخزن به نصف طن من مخدر البانجو.

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كما حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية في مجال القضايا التموينية وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن الحملات المستمرة ضد تجار المواد المخدرة وحائزيها، وتعمل وبحسم على تجفيف منابع المخدرات بما يحافظ على الشباب من الوقوع فريسة للإدمان.