10 أكتوبر.. سماع الشهود بمحاكمة 27 متهمًا بالاتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل محاكمة 27 متهمًا متهمين بالاتجار في العملة لجلسة 10 أكتوبر لسماع الشهود.
كانت تحريات الرقابة الإدارية كشفت قيام المتهمين بالاتجار في العملة وتم تحريز المبالغ التي تم ضبطها معهم والتي تبلغ 10 ملايين و40 ألفًا، و17 ألف يورو، و396 ألف دولار، و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي، وألفي ريال قطري، ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي.
وكشفت التحقيقات عن إقدام المتهمين على التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وتعاملهم في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
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