ضبط هارب من مؤبد و11 قضية سرقة خلال مداهمة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق بين أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على أحد العناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ حكم المؤبد وبحوزته سلاح ناري.

كان رجال مباحث مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية تمكنوا من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه في قضية سرقة بالإكراه، وهارب من المراقبة الشرطية على ذمة قضية سرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا سرقة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد ممارسة نشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.