الاثنين.. مناقشة روايات أحمد مراد بنادي الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تقيم دار الشروق ندوة مناقشة روايات الكاتب أحمد مراد، في السابعة مساء الاثنين المقبل، وذلك بقاعة السينما بنادي الجزيزة، ضمن فعاليات نادي القصة بنادي الجزيرة.

أحمد مراد كاتب وسيناريست ومصور ومصمم جرافيك مصري، تخرج فى مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 1996 قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما ليدرس التصوير السينمائي، وتخرج عام 2001، ونالت أفلام تخرجه "الهائمون – الثلاث ورقات – وفي اليوم السابع"، جوائز للأفلام القصيرة فى مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.

صدر لمراد 6 روايات وهي: "الفيل الأزرق، وفيرتيجو، وتراب الماس، وأرض الإله، و1919، وموسم صيد الغزلان"، وتتصدر رواياته قوائم الكتب الأكثر مبيعًا وحولت بعضها لفيلم سينمائي ومسلسل.​