لتقصيره في العمل.. إحالة مدير التدريب بالأوقاف للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أحال وزير الأوقاف، الدكتور أشرف فهمي، القائم بأعمال مدير عام التدريب بالوزارة؛ للتحقيق لتقصيره في عمله، وغيابه عن محاضرة دون عذر مسبق أو ترتيب البديل.

وقال مصدر بوزارة الأوقاف، إن الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب تخلف عن محاضرة كانت مقررة اليوم الأربعاء للواعظات بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة بمدينة السادس من أكتوبر، دون إبلاغ الوزارة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن مدير عام التدريب عطل خطة الدعوة التي تم وضعها للواعظات، بتغيبه عن إلقاء المحاضرة الخاصة بهن، ولم يبد أي اعتذار للوزارة، ليقرر الوزير إحالته للتحقيق، حسب قوله.