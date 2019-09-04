الالتزام بالبيانات الرسمية.. ننشر ضوابط تغطية الحوادث الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الأكواد والمعايير اللازمة والمواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والآداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، بعد مراجعتها من مجلس الدولة وخضوعها لمناقشات قبلها مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين وفي ضوء هذه المناقشات سوف يتم إعداد الصيغة النهائية.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل الكود الخاص بتغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية والتي جاءت كالتالي.

- عدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية.

- التقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات.

- عدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للجماعات الإرهابية أو بياناتهم.

- عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث عن العمليات.

- عدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ويستوي في هذا الالتزام الإعلاميين أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.