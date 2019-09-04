مصر | "مسجل خطر".. حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسجل خطر".. حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ويدعى عمرو. أ " 36 سنة عاطل، متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات ومشاجرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى تورط " عمرو. أ " 36 سنة عاطل، سابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات ومشاجرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه، وعقب الحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 505 لفافات هيروين، بلغ وزنها نصف كيلو، بالإضافة إلى فردين خرطوش، وطلقتين، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب