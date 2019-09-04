مصر | "طلب رسمي" و"إخطار لجهة العمل".. عقوبات تنتظرك في حالة تجاهل استدعاء النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طلب رسمي" و"إخطار لجهة العمل".. عقوبات تنتظرك في حالة تجاهل استدعاء النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك العديد من القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها وفقا للقانون في حالة استلام طلب الاستدعاء من النيابة العامة، حتى لا يتعرض من يتم استدعاؤه للمساءلة القانونية، حيث يحق للنيابة العامة وفقًا للقانون طلب استدعاء المتهمين والشهود والمجني عليهم لسماع أقوالهم في الوقائع التي تحقق فيها.

لم يحضر الجلسة

فيما تتخذ النيابة العامة وفقا للقانون إجراءاتها حال إذا تسلم المستدعى طلب الاستدعاء ولم يحضر في الجلسة المحددة.



يتم القبض عليه

وبالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرًا بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيًا.



تأمر بضبطه

وبالنسبة للشاهد أجاز القانون للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.



الفئات التي يتم استدعاؤها

أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيتم إرسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهي:

- بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.

- بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.

- بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

- بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.