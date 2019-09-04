مصر | "أمن الجيزة" يواصل حملاته في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن الجيزة" يواصل حملاته في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 120 كرسيا –30 ترابيزة – 25 طقطوقة – 20 قلب شيشة – 11 إعلان – 6 ميزان – 3 ثلاجة عرض – 12 استاند – 4 شمسية – 3 عربة يد – 8 مانيكان – 2 غرزة شاي – 22 اوتاد وسلاسل حديدية - وبلغ الإجمالي 266 مخالفة، في مجال المرور تم ضبط 11 حالة سحب متنوعة – 26 نموذج 125 – 28 اشتباه – وبلغ الإجمالي 65 مخالفة مرورية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.



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