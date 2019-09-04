مصر | من الشرقية لـ المنطقة الجبلية.. "أمن الجيزة" يكشف كواليس مصرع تاجري هيروين بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الشرقية لـ المنطقة الجبلية.. "أمن الجيزة" يكشف كواليس مصرع تاجري هيروين بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبطهما، وتمكنت القوات من إستهدافهما بمكان إختبائهما بالمكان المشار إليه، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العنصرين الإجراميين وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعهما وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، خزينة بداخلها 14 طلقة آلية، خزينة بداخلها 15 طلقة آلية، طبنجة عيار 9 مم، 7 طلقات من ذات العيار، 3 ميزان حساس، 300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر، 7 هواتف محمولة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، كمية من فوارغ الطلقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
لاغتصابها في الزراعات.. شاب يختطف طفلة في الشرقية.. ونهاية "صادمة"
اختطف شاب طفلة بمحافظة الشرقية، أثناء توجهها لقرية مجاورة لأخذ الدرس، وحاول التعدي عليها جنسيا داخل الزراعات، وتم ضبطه من قبل ضباط مباحث مركز الزقازيق، وإحالته للنيابة العامة.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من "محمد عبد العزيز" عامل مقيم عزبة تابعة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شابا بخطف نجلته الطفلة "ألاء" 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي أثناء توجها لأخذ درس بقرية كفر جمعة.
وقالت الطفلة في التحقيقات، إنها أثناء توجها يوم الاثنين الماضي، لكفر جمعة لأخذ الدرس وسيرها في الطريق، وجدت شابا يقف في عرض الطريق، فانتابها الخوف أن تمر من جانبه، فقال لها "عدي متخافيش"، فمرت مرتجفة، وإذ به قام بجذبها بكل قوته إلى داخل محصول الذرة في الزراعات، وحاول التعدي عليه جنسيا، لكن الطفلة قاومته، ولم يتمكن من الاقتراب منها، ولكنه ظل يوجه لها ضربات مبرحة بالعين والوجه، مما تسبب في إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعنين.
وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق، ومعاونيه، برئاسة العميد محمد شعراوي، من تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه يدعى "جمال. ال. ش" 16 سنة من كفر جمعة، وتم إحالته للنيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 38364 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019.