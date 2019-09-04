مصر | من الشرقية لـ المنطقة الجبلية.. "أمن الجيزة" يكشف كواليس مصرع تاجري هيروين بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الشرقية لـ المنطقة الجبلية.. "أمن الجيزة" يكشف كواليس مصرع تاجري هيروين بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل مصرع اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز الصف، جنوب الجيزة، وتبين أنه أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بتردد شخصين بدون عمل، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية على المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة الصف (بمحافظة الجيزة) والاتجار في المواد المخدرة وتحديدًا مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبطهما، وتمكنت القوات من إستهدافهما بمكان إختبائهما بالمكان المشار إليه، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العنصرين الإجراميين وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعهما وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، خزينة بداخلها 14 طلقة آلية، خزينة بداخلها 15 طلقة آلية، طبنجة عيار 9 مم، 7 طلقات من ذات العيار، 3 ميزان حساس، 300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر، 7 هواتف محمولة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، كمية من فوارغ الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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