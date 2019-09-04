مصر | بـ"أسلحة وذخائر".. سقوط شقيقين بتهمة فرض السيطرة في السلام

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع وفرض السيطرة على قاطني المنطقة محل سكنهما.

تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شقيقين مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة عيار 9 مم- 30 طلقة مختلفة الأعيرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحفظ على سلاحين ناريين، تم العثور عليهما بجوار جثتي المتهمين الذين لقيا مصرعهما في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالصف، كما تم التحفظ على كمية من مخدر الهيروين خاصة بالمتهمين.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لموقع الحادث، وتم التحفظ على عينات من الدماء، تمهيدا لفحصها وكتابة تقرير واف.

ولقي اثنين من أخطر تجار المخدرات بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، مصرعهما إثر مطاردة أمنية بينهما وبين الشرطة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، بتواجد اثنين من أخطر تجار المخدرات وخاصة الهيروين المخدر، بالمنطقة الجبلية، بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، ومداهمة وكرهما، ولدى استشعار العناصر الإجرامية بقوات الشرطة بادرا بإطلاق أعيرة بواسطة بندقية آلية وطبنجة كانا بحوزتهما، وأسفرت المطاردة عن مصرع تاجري المخدرات، وبتفتيش وكرهما عثر على كمية من المخدرات والأسلحة النارية.

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وتحفظت الأجهزة الأمنية على الجثتين، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قبل بيعه بالسوق السوداء.. رحلة مباحث التموين في ضبط 8000 لتر سولار بالسلام



تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط كمية من السولار المدعم بلغت 8000 لتر داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تحريات مُسبقة تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتجميع السولار كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل براميل بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق إرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (8000 لتر سولار- موتور شفط للسولار).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.