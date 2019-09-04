مصر | بعد سقوط طفل في بالوعة.. تجديد حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوط طفل في بالوعة.. تجديد حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس مراقب شبكات الصرف الصحي، 15 يوما لإهماله وتقصيره في عمله الذي أسفر عن سقوط الطفل "ياسين.ع" في بالوعة الصرف الصحي أمام نادي الطالبية.

وواصلت نيابة العمرانية والطالبية، التحقيق حول واقعة مصرع طفل غرق في بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما طالبت الصحيفة الجنائية الخاص بمراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، لبيان الحالة الجنائية الخاصة به إذا كان هناك أحكام قضائية عليه من عدمه، فيما وجهت له تهمة الإهمال والتقصير، وأمرت في وقت سابق حبس مراقب الشبكات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق التحقيق مراقب شبكات الصرف الصحي، في واقعة مصرع الطفل "ياسين.ع" داخل بالوعة الصرف الصحي بالطالبية.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسئولي الصرف الصحي، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عددًا من المسئولين بحي العمرانية، وبهيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

وتمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على المسئول عن مراقبة الشبكات الخاصة بالصرف الصحي بحي العمرانية، المتهم الثاني، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة مصرع الطفل "ياسين" إثر سقوطه، ببالوعة الصرف الصحي بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط طفل داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي، عقب خروجه صحبة والدته من نادي الطالبية الرياضي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل ياسين عماد توجه صحبة أسرته إلى نادي الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التي يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادي مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي.

بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.