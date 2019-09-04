مصر | بعد مصرع "فتاة السويس".. المحكمة التأديبية تعاقب طبيبة وممرضة لإجرائهما عملية ختان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مصرع "فتاة السويس".. المحكمة التأديبية تعاقب طبيبة وممرضة لإجرائهما عملية ختان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، بيانا صحفيا يفيد بأن المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، أصدرت حكمها في القضية الشهيرة إعلاميًا بختان ومصرع فتاة السويس والتي انتهت فيها النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وذلك لما أسند إليهم من إجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان) لإحدى الفتيات.

وسبق وأصدرت المحكمة بجلساتها المنعقدة بتاريخ 23/7/2019 حكمها بمعاقبة طبيبة سابقة بمستشفى السويس العام بغرامة تعادل عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها وبمعاقبة كل من طبيب التخدير وممرضة بذات المستشفى بالوقف لمدة ستة اشهر عن العمل.



وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قد باشر التحقيق في الواقعة أمام الدكتورة شيماء نجم – رئيس النيابة، بإشراف المستشار رفيق سلام – نائب رئيس الهيئة.



ومن الجدير بالذكر أن العملية تمت بمستشفى القنال الخاص بالسويس بتاريخ 28/5/2016، وكانت تلك الجريمة مخالفة لقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء مثل تلك الجرائم داخل المستشفيات، وما ترتب على مخالفتة وفاتها، وكذلك إجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان) لشقيقة المتوفاة المذكور بذات المستشفى وبذات التاريخ مما أحدث بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

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