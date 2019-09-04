أخبار مصر | سامح شكري يستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح شكري يستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني "وليد جنبلاط"، وذلك في إطار التواصُل والتشاور المستمر مع مختلف الأطراف والقيادات اللبنانية، حيث تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في مُجمل ملفات المنطقة‪.‬

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، صرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان، وما يربط شعبيّ البلدين الشقيقين من روابط تاريخية. وأكد شكري على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مُثمناً الدور البَنّاء والأساسي الذي يلعبه السيد جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازُن في لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني عن تقديره للجهود المصرية الرائدة على صعيد العمل على التصدي لأي تصعيد، ونزع فتيل الأزمات الإقليمية، واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الثلاثاء، وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان.

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وكان التقى الاثنين الماضي، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان، بدولة الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك في السراي الحكومي ببيروت.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن زيارة أبو الغيط تشكل بشكل عام رسالة واضحة لدعم الجامعة العربية للبنان وحكومته وكافة مؤسساته الدستورية، وان الأمين العام حرص على أن يقدم في هذا الإطار التهنئة للرئيس الحريري بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مجدداً الدعم والتضامن الكامل مع لبنان خلال المرحلة القادمة.

وأوضح عفيفي أن اللقاء شهد تناول أبرز التطورات على الساحة الإقليمية والأزمات والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وأن الأمين العام شدد في هذا الخصوص على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان والابتعاد به عن التجاذبات الإقليمية، بما يسهم في تمكين الحكومة اللبنانية الجديدة من الوفاء بالتعهدات والمسؤوليات التي تقع على عاتقها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب اللبناني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً التطرق للاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية والقمة العربية الدورية في الجمهورية التونسية، بالإضافة الى متابعة تنفيذ المقررات الصادرة عّن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي استضافتها بيروت في ٢٠ يناير الماضي.