أخبار مصر | برلماني عن إشادة مُرشحة مدير صندوق النقد الدولي بمصر: "نجاح لخطة الإصلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن إشادة مُرشحة مدير صندوق النقد الدولي بمصر: "نجاح لخطة الإصلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، على أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذى للبنك الدولى والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وأضاف "حساسين"، أن إشادة "كريستالينا" بنجاح التجربة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية وتأكيدها ان البرنامج المصرى اصبح نموذجًا يحتذى به فى هذا المجال.

وتابع النائب البرلماني:"أن هذا إضافة إلى إشادة كريستالينا بتجربة مصر الملهمة مع الصندوق والتى تتم برؤية سياسية شاملة الأمر الذى يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية فى أفريقيا انما هو بمثابة شهادة على نجاح مصر فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى وان النموذج المصرى يجب ان يحتذى به فى برامج الإصلاحات الاقتصادية الإقليمية والافريقية والدولية".

Advertisements