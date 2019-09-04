أخبار مصر | برلماني عن إشادة مُرشحة مدير صندوق النقد الدولي بمصر: "نجاح لخطة الإصلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن إشادة مُرشحة مدير صندوق النقد الدولي بمصر: "نجاح لخطة الإصلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، على أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذى للبنك الدولى والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.
وأضاف "حساسين"، أن إشادة "كريستالينا" بنجاح التجربة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية وتأكيدها ان البرنامج المصرى اصبح نموذجًا يحتذى به فى هذا المجال.
وتابع النائب البرلماني:"أن هذا إضافة إلى إشادة كريستالينا بتجربة مصر الملهمة مع الصندوق والتى تتم برؤية سياسية شاملة الأمر الذى يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية فى أفريقيا انما هو بمثابة شهادة على نجاح مصر فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى وان النموذج المصرى يجب ان يحتذى به فى برامج الإصلاحات الاقتصادية الإقليمية والافريقية والدولية".
وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الثلاثاء، السيدة كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء السيدة "جورجييفا"، مؤكداً اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقاً من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تمثل نهجاً استراتيجياً لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد الرئيس التقدير لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وأفريقيا والدول النامية خلال الفترة القادمة، مشيداً سيادته بالتعاون المثمر الذى شهدته العلاقة بين مصر والبنك الدولي خلال فترة تولي "جورجييفا" لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، وبخبراتها الدولية الكبيرة في المجالات الاقتصادية، وفهمها المتعمق للتحديات التي تواجه الدول النامية وكذا الأولويات الوطنية التي تضعها لتجاوز تلك التحديات واتباع مسار التنمية الشاملة والمستدامة واللحاق بركب الدول المتقدمة.