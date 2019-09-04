أخبار مصر | خلال ندوة بمسجد مصطفى محمود.. علماء الأوقاف: السكينة توقظ ضمير الإنسان وتضبط سلوكه وتصرفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ندوة بمسجد مصطفى محمود.. علماء الأوقاف: السكينة توقظ ضمير الإنسان وتضبط سلوكه وتصرفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الأوقاف ندوة للرأي بعنوان : ” السكينة وأثرها على الفرد والمجتمع ، بمسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة ، حاضر فيها كل من الشيخ محمد عبد المجيد عودة إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف , والشيخ محمد حسن متولي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وفي بداية كلمته أكد الشيخ محمد عبد المجيد أن من أعظم ثمرات الإيمان بالله (عز وجل) تحقيق السكينة، وهي نور وحالة من الهدوء والطمأنينة يجدها الإنسان في قلبه عند اضطرابه من شدّة الخوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ، ويوجب له زيادة الإيمان وقوّة اليقين والثّبات، وهي من جند الله (عز وجل) يؤيد بها أحبابه عند نزول الشدائد ، فيثبت بها قلوبهم، أنزلها على قلب حبيبه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصاحبه الصديق (رضي الله عنه ) في غار حراء في هجرته (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

قال تعالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، مبينا أن السكينة أيد الله (عز وجل) بها أصحاب نبينا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يوم حنين حين قال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة ، قال تعالى: { لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ *ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ.

وفي ختام كلمته بين أنه لأهمية السكينة طلب النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) من أصحابه أن يلتزموا بها حين قصدهم المساجد لإقامة الصلاة ، فقال(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):”إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ” ، وهي حالة من الهيبة والوقار يضفيها ربنا على أهل العلم حين مدارستهم القرآن الكريم ، قال(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :”مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ”.

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وفي كلمته أكد الشيخ محمد حسن متولي أن السكينة تزرع في الإنسان الصبر عند النوازل، وتجعله متوازنا في جميع ظروفه وأحواله: قال تعالى:{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}.

وقال تعالى على لسان يعقوب (عليه السلام) حينما أخبروه أن الذئب أكل يوسف (عليه السلام):{بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}، وقال (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :”عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ”.

وأوضح أن السكينة توقظ ضمير الإنسان فينضبط سلوكه وتصرفاته، فيحفظ الحقوق ويؤدى الواجبات ، فصاحب الضمير الحي يدرك أن الله معه حيث كان في السفر أو الحضر، في الخلوة أو في الجلوة، لا يخفي عليه خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية، قال تعالى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

وفي ختام كلمته أشار إلى أن السكينة لها آثارها الطيبة على الفرد والمجتمع ، فإنها إذا نزلت بقلب العبد بسبب الإيمان أورثته طمأنينة ووقارًا ، فتسكن بها الجوارح عن اقتراف الزلل ، وصاحبها لا يمكن أن يكون كذَّابًا ، ولا منافقًا ، ولا مرائيًا ، ولا مخادعًا , ولا سارقًا ، ولا عاقًّا ، ولا مدمنًا , ولا قاتلاً ، ولا زانيًا , ولا شاربًا للخمر , ولا آكلا للحرام , ولا مانعًا للخير, ولا معطلاً لمسيرة الوطن , ولا مستحلاًّ سفك الدماء ، ولا منتهكًا للأعراض، ولا مخرِّبًا ولا مدمِّرًا ، ولا فاسدًا ولا مفسدًا.