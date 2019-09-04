أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذا استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف الكبير، واللواء أحمد خليفة ، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالاضافة إلى مسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى بعد أسبوع واحد فقط من عقد الاجتماع الاول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة وكافة أجهزتها، بالعمل على اقامة وتنظيم حدث عالمى يليق بافتتاح هذا المتحف الكبير، بحيث يكون مبهراً، ومعبراً عن عراقة مصر وحضارتها، عاكساً لتقدم مصر الحديثة.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء أحمد خليفة، عرضاً حول عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى اقامة وتنظيم الاحداث والافتتاحات العالمية الكبرى فى العديد من المجالات التراثية والثقافية والرياضية، والمقترح دعوتها للمشاركة فى تنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

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كما قدم اللواء عاطف مفتاح عرضاً، أشار خلاله إلى الخطة الزمنية لإستقدام شركات تنظيم وترويج فعاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير، موضحاً أنها تتضمن توقيتات محددة لإختيار القائمة المختصرة للشركات، وتقديم الدعوة لهذه الشركات للحضور واستلام المعلومات اللازمة، هذا فضلاً عن قيام الشركات المرشحة بزيارة الموقع وتقديم العروض الفنية الأولية، لعرضها على اللجنة الرئيسية لاختيار الانسب من الشركات وتقديم الملاحظات، كما تتضمن الخطة الزمنية توقيت استعراض العروض النهائية الفنية والمالية، تمهيداً للعرض النهائي على اللجنة الرئيسية لاختيار افضل الفعاليات، والوصول إلى الاختيار والتعاقد مع الشركة الافضل، على أن تبدأ الشركة التى تم اختيارها الاعمال مع بداية عام 2020.

‎ونوه اللواء عاطف مفتاح، إلى قائمة تتضمن عددا من الشركات العالمية التى أبدت الاهتمام بالمشاركة فى تنفيذ وتنظيم فعاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير، وكذا المرشحة للترويج لهذه الفعاليات المهمة، بما يحقق الاهداف المرجوة على المستوى العالمي، ويتناسب مع افتتاح حدث بمثل هذا الحجم، يلقى اهتماما من مختلف دول العالم.

‎كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، والخطوات والاجراءات الجارى اتخاذها لتطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث تمت الاشارة إلى المشروعات الخاصة بالطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف، بما يسهم فى تيسير حركة الوصول إلى المتحف الكبير والقضاء على أى اختناقات مرورية من الممكن أن تحدث فى هذه المنطقة.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى؛ فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذى يعتبر حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم، ويسهم فى الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير.