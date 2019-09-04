أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": مصر قادرة على المنافسة بقوة في سوق الدواء العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": مصر قادرة على المنافسة بقوة في سوق الدواء العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة الاهتمام بملف النهوض بتصنيع وتصدير الدواء المصري، مضيفا أن الدواء المصري يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله للنفاذ بقوة للأسواق الإقليمية.

وقال قنديل، إن السوق الإفريقية تعد من الأسواق الواعدة للدواء المصري خاصة مستحضرات علاج الملاريا وفيروس سي والذي أثبتت فيه الحكومة المصرية كفاءة كبيرة وصنعت نموذج يحتذى في القضاء على فيروس سي، مُضيفًا أنه لابد من دعم وتشجيع الخطوط الانتاجية وتقديم الحوافز لمصنعي الدواء في مصر، وابرام اتفقات وتحالفات تصديرية في مجال التصنيع الدوائي، وكذلك العمل على دعم تنافسية الدواء المصري، وكلها نقاط تعمل الحكومة المصرية عليها الا أنها بحاجة لمزيد من الاهتمام والجهد لما سيحمله تصدير الدواء المصري من فرص كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس اقتصادية الوفد، الي أن إنشاء هيئة الدواء المصرية التي تهدف إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، هي خطوة مهمة للحفاظ على جودة وسمعة الدواء المصري.

يذكر أن وزيرة الصحة عرضت خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري، أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية، كما تناولت أهم التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري.

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وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الأفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن جهود ومبادرات دعم الصادرات الدوائية المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية أصبحت من الركائز الأساسية لخطة الدولة لتنمية صادراتها من المستحضرات الدوائية، منوهة إلى أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت حوالي 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية.

وشرحت الوزيرة محاور خطة الوزارة نحو دعم الصادرات المصرية بشكل عام، والأسواق الأفريقية بشكل خاص، لافتة إلى أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة، وتقديم الحوافز اللازمة، مع الدفع نحو إبرام اتفاقات ثنائية وبناء تحالفات تصديرية، والعمل على دعم تنافسية الدواء المصري ووضع محددات لتسعير الدواء والمستحضرات، وتسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية، بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فقد تم إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزي للدواء الأفريقي، مشيرة الى أن أهم المستحضرات الدوائية التي تستهدف السوق الأفريقي، هى مستحضرات علاج فيروس "سي"، ضمن حملة علاج مليون أفريقي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بخلاف مستحضرات علاج الملاريا.

وأكدت الوزيرة أن مصر تعول على دخول اتفاقية وكالات الدواء الأفريقية حيز التنفيذ بعد أن يكتمل تصديق العدد اللازم من الدول الأفريقية عليها، لكى تمثل الاتفاقية قاطرة لتعزيز التجارة فى مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة.