أخبار مصر | محافظ القاهرة: 600 مليون جنيه دعم من صندوق العشوائيات لتطوير العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: 600 مليون جنيه دعم من صندوق العشوائيات لتطوير العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الدور الهام والمجهودات المبذولة من جهاز صندوق تطوير العشوائيات، بدعم محافظة القاهرة على مدار السنوات الماضية في إقامة العديد من المشروعات على أرض المحافظة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة، والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بحضور السادة نواب المحافظ ومسئولي المحافظة والصندوق تم خلالها مناقشة احتياجات المحافظة لتطوير القاهرة والمناطق العشوائية بها خلال خطة عام 2019 2020 والتي تقوم على محورين أساسيين بتطوير وتأهيل الطرق والحارات، وتحسين حياة المواطنين باستكمال كافة الخدمات اللازمة والاحتياجات الضرورية، وعمل مشروعات خدمية بالمناطق الغير مخططة، مؤكدًا على أن أعمال التطوير بالقاهرة تشمل كافة أحياء القاهرة بلا استثناء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

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وأكد المحافظ خلال الاجتماع على موافقة الصندوق، على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام المالي 20192020 من خلال الرؤية الجمالية الشاملة للمدينة، وتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياجات المواطنين داخل المناطق العشوائية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والصندوق للإشراف على المشروعات ومتابعة تنفيذها طبقًا لمواصفات الجودة وجداول المواعيد المقررة.

وإكمالًا لخطة لتطوير العاصمة، وضعت محافظة القاهرة خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأوضح المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة، حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.