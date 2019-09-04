أخبار مصر | البرامج الطبية الأكثر مخالفة.. 'الأعلى للإعلام' يبدأ تطبيق ضوابط البرامج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرامج الطبية الأكثر مخالفة.. 'الأعلى للإعلام' يبدأ تطبيق ضوابط البرامج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في تطبيق ضوابط البرامج الرياضية والطبية والدينية والتوك شو، اليوم، والتي كان أعلن عنها المجلس مُسبقًا.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، إن جميع الشاشات التزمت بالمعايير، وأهمها تنوع المحتوى، مؤكدًا أن البرامج الطبية هي الأكثر مخالفة.

وأكد "شوقي"، أن اللجنة الفنية الخاصة بالرصد تقوم بمتابعة مدى التزام الضوابط، لافتًا إلى أن المجلس وضع إجراءات رادعة للمخالفين.

وأوضح أنها تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.

ولفت إلى أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.

وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.

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وأوضح "شوقي" أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.

وقد أقر المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو على جميع وسائل الإعلام ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وقامت لجان المجلس المتخصصة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.