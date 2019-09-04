أخبار مصر | رئيسا الشركة القابضة والميناء يجتمعان بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسا الشركة القابضة والميناء يجتمعان بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الطيار احمد جنينة رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس احمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى بالسادة العاملين بشركة الميناء.

وفى بداية حديثة نقل الطيار أحمد جنينة تحية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى إلى جميع العاملين بالشركة وتقديره لعطائهم وتفانيهم فى أداء مهامهم على الوجه الأكمل كما أثنى جنينة على ألاداء المتميز والجهد المشرف لجميع العاملين بالشركة وقيادتها وهو ما نتج عنه طفرة واضحة غير مسبوقة فى الإيرادات والعوائد .

كما دعا الى مزيد من بذل الجهد والعطاء لمضاعفة النتائج والحفاظ على المكانة التى حققتها شركة ميناء القاهرة الجوى بين المطارات العالمية والافريقية وكذلك تعزيز دور مطار القاهرة كمطار محورى بالشرق الاوسط وافريقيا وتوفير خدمات متميزة وامكانات متعددة لخدمة الركاب وحركة السفر والسياحة الداخلية والخارجية .

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كما أكد على حرصه الشديد على العامل البشرى ورفع كفاءته وتوفير سبل الأمان له موضحا أننا نعمل جميعا فى منظومة واحدة تحت قيادة واحدة.

وفى كلمة له أكد المهندس أحمد فوزى على أهمية وخصوصية العمل بمطار القاهرة فهو بوابة مصر الأولى موضحا أن من يعمل بمطار القاهرة فهو على ثغر من ثغور الوطن يجب الحفاظ عليه داعيا الجميع لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تم إنجازه والعمل الجاد لمضاعفة النتائج والايرادات .

وفى نهاية اللقاء الذى حضره العديد من العاملين من مختلف قطاعات الشركة أجابا جنينة و فوزى على استفسارات العاملين وتساؤلاتهم الذين توجهوا اليهم بالشكر طالبين ان يكون هذا اللقاء دوريا لتحقيق المزيد من التواصل بين العاملين وقياداتهم .