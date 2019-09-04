أخبار مصر | لو عايز تسافر السعودية.. المملكة تطلق تأشيرات فورية للاستقدام (تعرف أكثر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو عايز تسافر السعودية.. المملكة تطلق تأشيرات فورية للاستقدام (تعرف أكثر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة التأشيرات الفورية عبر "منصة قوي" الإلكترونية.

وتتمكن هذه الخدمة منشآت القطاع الخاص المحققة بنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة من طلب وإصدار التأشيرات الفورية بدلا من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة الثماني أشهر كما كان سابقا بعد "الإعلان الوظيفي، ومساحة المنشأة، وحجم التعاقدات".

تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، حيث أشار المستشار العمالي عثمان رمضان إلي أن هذه الخدمة تهدف إلي تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال "التوطين مقابل الاستقدام الفوري"، كما يمكن لصاحب العمل الحصول علي أي عدد تأشيرات في حالة ارتفاع نسبة التوطين في منشآتها ودون الحصول علي تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وتتفق هذه الخدمة مع مساعي وزارة العمل بالمملكة في تطوير آليات التوطين، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها وذلك بما يخدم احتياجات السوق ويجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

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وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شروط الحصول علي الخدمة، بحيث تكون المنشأة قائمة، ونطاقها أخضر متوسط 13 أسبوعًا متتالية أو 26 أسبوعًا متقطعة خلال العام، ورخصة العمل سارية، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بالمملكة، ويهدف ذلك عمل نقلة نوعية في سوق العمل ورفع كفاءة جميع قطاعاته.

كما اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات، وذلك سعيا من الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض.

وأشار إلى أنه بالتواصل مع الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية بالرياض حول تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الواردة فيه، أوضح أن أبرز العقوبات التي وردت بالجدول هي توقيع غرامة مقدارها 20 ألف ريال ضد صاحب العمل الذي يقوم بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وغرامة 5000 ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر أو إقامة أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته.