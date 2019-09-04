شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق السيولة المرورية.. صيانة كوبري الجيزة المعدنى «نزلة الرمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء أعمال إصلاح وصيانة بكوبرى الجيزة المعدنى ( نزلة الرمد ) تبدأ الخميس القادم الموافق 5/9/2019 وتستمر لمدة 10 أيام في إطار الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات وتوفير السيولة المرورية اللازمة خاصة مع بدء العام الدراسى على أن تنتهى الأعمال يوم الأحد الموافق 15/9/2019.

كما نوهت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الأعمال ليلاً بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً لعدم إعاقة الحركة المرورية عدا أيام الجمعة والسبت حيث سيستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئى لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات .

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ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام والمرحلة الثانية ستكون بالجانب الأيسر من نزلة الرمد إتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام .

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير السيولة المرورية خلال تنفيذ الأعمال ونشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال .

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وسائقي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتلافى التكدسات.