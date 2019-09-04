«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي: توزيع ٤ أطنان على أهالي ٤ إدارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية الدفعة الثالثة من صكوك أضاحي ٢٠١٩، الأربعاء، والبالغ وزنها ٤ أطنان لتوزيعها على المحتاجين والقرى الأكثر احتياجًا.
وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة بمديرية اوقاف الإسكندرية، إن لحوم الصكوك تأتي في اطار مبادرة وزارة الأوقاف لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبناءً على توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.
وأشار إلى أنه سلمت ٤ أطنان لحوم لمديري إدارات (محرم بك، شرق، الرمل، المنتزه، وسط) لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجاً.
ولفت إلى إن المديرية تسلمت الدفعة الثالثة من الوزارة لتوزيعها حسب خطة المديرية على المناطق الأكثر احتياجاً بعزة وكرامةK وأن الوزارة تقوم بدورها على جميع الأصعدة الدعوية والاجتماعية وتشارك الفقراء احتياجاتهم وتسعى للتخفيف عن كاهلهم حسبة لله وخدمة للوطن كما تم التأكيد على مديري الادارات بتحري الدقة في توزيع هذه اللحوم حتى تصل لمستحقيها.
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