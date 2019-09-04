شكرا لقرائتكم خبر عن الفقي: التكنولوجيا ساهمت في انتشار خطاب الكراهية وخلق فجوة بين الأجيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الاسكندرية، ان التقدم التكنولوجي ساهم بشكل كبير في انتشار وتوغل خطاب الكراهية والذى اصبح شائعا على مستوى العالم فضلا عن كونه تسبب في خلق أزمة ثقة بين الفئات المختلفة في المجتمع وليس على المستوى الدينى فقط .

وأضاف الفقي، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان «مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية.. رؤي لتمكين الافراد والمؤسسات» مساء الثلاثاء ويختتم أعماله اليوم الأربعاء في الإسكندرية، أن «التقدم التكنولوجى ساهم في خلق فجوة بين الأجيال للأسف الشديد، لافتا إلى أن سبب خطاب الكراهية ينتج عن تحول الخلاف إلى اختلاف، خاصة وأن السماحة لم تعد متوفرة لقبول الغير».

وقال، إن خطاب التسامح تراجع في مصر أمام خطاب الكراهية بسبب تدهور التعليم بالاضافة إلى فقدان القوة الناعمة للدولة .

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وأشار الفقى إلى أن جهل كل طرف بالطرف الأخر يزيد من الفجوة بين الطرفين، مشددا على أهمية المعرفة المتبادلة بين الطرفين لمواجهة خطاب الكراهية مشيرا إلى أن التعليم في مصر صار طبقيا.

ودعا مدير مكتبة الإسكندرية إلى ضرورة ان يكون لدينا خطاب جديد يسود بين المواطنين قوامه السلام يقوده الفن لا سيما وأن الفن يعد أحد المقومات المحورية التي تواجه الإرهاب وتحدث التغيير المطلوب والمرجو في المجتمع.

فيما قال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام مساعد محافظة خلال مشاركته نائبا عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة المحافظ، أن تنظيم هذا الحوار يعد فرصة عظيمة لتبادل الفكر والأراء بين مختلف طوائف وثقافات المجتمع، حول فهم وقبول التعددية في ظل المواطنة المشتركة .

وأضاف: «عانينا لسنوات طويلة من التطرف والكراهية وتعرضنا جميعاً لآثارها المدمرة ولهذا وجب علينا توعيه أبنائنا وشبابنا والمجتمع بأثره نحو التعايش السلمى وقبول الآخر مهما اختلفت لغته أو ديانته أو جنسيته، متابعا: «لقد خلقنا الله مختلفين وعلينا احترام خلق الله، ولذلك ينبغى على جميع المواطنين وضع هدف واحد أمامهم وهو خدمة المجتمع والوطن مما يؤدى بنا إلى اللحق بركاب الدول المتقدمة».

وشدد على «ضرورة وضع نصب أعيننا دور الأسرة الفعال في مواجهة الكراهية لخلق نشئ سوى له دور إيجابى في إقصاء الكراهية وقبول الأخر في التعاملات المجتمعية».