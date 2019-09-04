شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الاسكندرية» تطلق «الأتوبيس الطائر» لرصد سلبيات المدارس قبل العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إطلاق المديرية «الاتوبيس الطائر» والمكون من اتوبيسين وسيارة «توناية» للمرور على جميع مدارس المديرية في الادارات التعليمية الثمانية لرصد أي سلبيات أو معوقات قبل بدء العام الدراسى الجديد والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب واعداد تقارير فنية والتعامل مع أي مشكلة على الفور.

Advertisements

وقال «الديب»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم تسيير ما يسمى بقوافل المتابعة والرصد من خلال لجان مكونة من التوجيه والاتصال السياسى والمتابعة والتوجيه والتخطيط والمراحل التعليمية وذلك بهدف المرورعلى كافة مدارس الادارات الثمانية لتبيان مدى استعدادها للعام الدراسى والوقوف على أي مشكلات بهذة المدارس ورصدها وحلها على أن يتم عرض تقرير لجان كل ادارة على مدير الادارة المختص للعمل على حل الشكلات التي وجدت في لجان المتابعة ومساعدته في تجهيز المدارس بالشكل اللائق لاستقبال الطلاب مشيرا إلى أنه يتم يوميا تحديد ادارة معينة من الادارات الثمانية واختيار عدد من المدارس بشكل عشوائى حيث يتم مفاجئتها بالزيارات في وقت واحد على مستوى الادارة الواحدة.

وأشار إلى أن القوافل رصدت خلال الايام الأولى من تطبيق الاتوبيس الطائر عدد من السلبيات والمعوقات وتم التوجيه بسرعة حلها وتتمثل في وجود عجز في الهيئة التدريسية بمدارس ادارتى برج العرب والعامرية وعدم نظافة دورات المياة المخصصة للطلاب وتكسير زجاج النوافذ وتهالك المقاعد «تخت وكراسى».

وأضاف وكيل الوزارة أنه تزامناً مع الاتوبيس الطائر الخاص بالمديرية كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية رؤساء الاحياء الثمانية ومسؤولى شركة نهضة مصر للخدمات البيئة والاجهزة المختصة بتسيير قوال متابعة للمرور على المدارس والمساعدة في تنظيفها استعدادا للعام الدراسى الجديد.