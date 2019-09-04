أبرزها «تجنُب الإباحية».. 7 معايير لحماية قيم وأخلاق المجتمع في الإعلام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقرّ المجلس الأعلى للإعلام، الأربعاء، قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد)، والتي تمثّل «قواعد العمل المهنية الملزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين». وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن من بين القواعد، الكود الخاص بحماية قيم وأخلاق المجتمع، والذي ضمّ 7 معايير، وهي:

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