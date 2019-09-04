شكرا لقرائتكم خبر عن «السكان الدولي»: % 41من السيدات تستخدم وسائل منع الحمل.. و15% من الولادات حمل غير مرغوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نسرين فؤاد مسؤول الخدمات الصحية بمجلس السكان الدولي، أن نسبة استهلاك أدوية منع الحمل في مصر بلغت 59% من السيدات المتزوجات، عام 2018، ونسبة الحاجة غير الملباة وصلت إلى 13 %، بعد أن وصل عدد السكان لأكثر من 100 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، لإحدى الشركات المحلية، للإعلان عن تنفيذ خطة شاملة لمضاعفة إنتاج أدوية منع الحمل المحلية التي تضاهي المنتج المستورد وبنصف ثمنه، وطرح أدوية جديدة ما زالت قيد التسجيل لتغطية احتياجات السوق بعد أزمة نقص أدوية منع الحمل خلال الفترة الماضية.

وأضافت، خلال كلمتها، أن الدولة تحاول مواجهة الزيادة السكانية المضطردة سواء بحملات توعوية أو توفير وسائل منع الحمل إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، تلتهم الموارد وتؤثر سلبًا على الاقتصاد والتعليم والصحة وجودة الخدمات.

وأكدت على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية لزيادة التوعية بأهمية وفوائد تنظيم الأسرة للفرد والمجتمع، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة حول وسائل منع الحمل، وقيام شركات الأدوية الوطنية بدور أكثر محورية لتوفير أدوية تنظيم الأسرة بأسعار مناسبة وبإمداد مستمر طوال العام للحد من عدم توافرها.

وأكد الدكتور محمد شرين حلمي عضو مجلس إدارة مجموعة فاركو للأدوية، أنه بالإضافة لمضاعفة أدوية منع الحمل يجري إطلاق حملة مكبرة تتضمن جانبين الأول التوعية في الصيدليات حتى يكون الصيادلة على دراية كاملة بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالمية لمنع الحمل، والثاني تدريب الصيادلة على أيدي أطباء متخصصين حتى يقدموا استشارات للسيدات اللاتي يترددن على الصيدليات للتوعية بتنظيم الأسرة وتعريفهم بالبدائل المحلية الجديدة.

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطني للمساهمة في سد احتياجات السوق، من وسائل منع الحمل، من أجل المشاركة في مواجهة أزمة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر وتلتهم كل جهود التنمية.

وأضاف، أن الحكومة تعمل على الحد من ارتفاع معدلات المواليد بمختلف الوسائل والطرق من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة سواء من خلال الطرح المباشر لهذه الوسائل من خلال المستشفيات الحكومية أو من خلال دعم شركات الأدوية العاملة في إنتاج وسائل تنظيم الأسرة، مشيدا بدورها في إدارة كافة الجهود المبذولة من خلال الجهات المختلفة، بالإضافة إلى دورها الأساسي في توفير هذه الوسائل في المستشفيات والوحدات الحكومية.

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من جانبه قال الدكتور أشرف قرطام أستاذ أمراض النسا والتوليد بجامعة عين شمس، أن الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة، تتنوع بين اللولب وهو الأشهر والأوسع استخدامًا في مصر، ثم حبوب منع الحمل، حيث تضم الحبوب الأحادية التي تستخدم أثناء الرضاعة والحبوب المركبة التي تحتوي على مزيج من الهرمونات التي تماثل الهرمونات في جسم السيدة، وكذلك الواقي الذكري والأنثوي وحقن منع الحمل والكبسولات التي تزرع تحت الجلد.

وردًا على تساؤل حول الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل، أوضح أنه لا توجد وسيلة دون آثار جانبية حتى المستورد، فقد تعاني بعض السيدات خلال الفترة الاولى لاستخدام أدوية منع الحمل مثل الأقراص من بعض الآثار الجانبية المحتملة مثل الصداع، اضطرابات بالجهاز الهضمي، بعض الآلام بالثدى، إلا أن هذه الأعراض تختفي بالتدريج مع الاستمرار في الاستخدام، كما أنها لا تحدث لجميع السيدات، وبنسبة محدودة للمستخدمين.

عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة نسيان تناول حبوب منع الحمل قال إن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف تأثيرها، ويمكن التعامل مع ذلك في حدود معينة ومع تجاوزها تقل فعالية الدواء، ومن ثم تزيد احتمالية حدوث الحمل، وقد يتسبب نسيان تناول الحبوب في تغير مستويات الهرمونات مما قد يؤدي إلى حدوث بعض الخلل في موعد الدورة الشهرية للسيدات.

وأشار إلى أن أقراص منع الحمل لها فوائد أخرى بخلاف تنظيم النسل وهي خفص الالتهابات الحوضية وتقليل نسبة الأورام الليفية، وعلاج بطانة الرحم المهاجرة، حالات زيادة الشعر في أماكن غير طبيعية للسيدات بسبب مرض التكيسات المبيضية، والحالات المصابة بالإنيميا وتريد وسيلة لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الوقاية من بعض الأورام السرطانية مثل سرطان المبيض.

وتفصيليًا قال الدكتور احمد رفاعي العضو المنتدب للشركة المنتجة، أنها تضخ شهريًا بعد مضاعفة الإنتاج، نصف مليون عبوة من منتجاتها، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج حوالي 5 مليون عبوة بنهاية العام الجاري، و6 مليون عبوة خلال العام المقبل 2020، لتغطية احتياجات السوق، بالإضافة إلى مليون عبوة من أدوية الهرمونات الأخرى.

وأضاف، أن الشركة تنتج أربعة أدوية منع حمل يتراوح سعرها من 22 جنيها حتى 25.5 جنية، تشمل أقراص لمنع الحمل للسيدات في فترة الرضاعة، مشيرا أن الشركة تستخدم في تصنيع أدويتها مواد خام فائقة الجودة يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي لتحقق أعلى فاعلية وأمان للمستخدمين ولمنافسة مثيلاتها المستوردة.

كما عرض الدكتور احمد محمود استاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومدير مستشفى النساء بالقصر العيني، أهم التحديات التي تواجه تنظيم الأسرة في مصر وهي انتشار عدد من الشائعات منها تأثير حبوب منع الحمل على الخصوبة وتسببها في العقم، وتسبب أدوية منع الحمل في الأورام السرطانية المختلفة، نافيًا هذه الشائعات التي تستلزم مواجهتها من قبل الأطباء المختصين وجهود التوعية.

وأشار الدكتور أحمد محمود إلى أن سلوك السيدات في استخدام الوسائل المختلفة أو التوقف عن الاستخدام بدون الرجوع للطبيب أحد العوامل التي قد تحد من نجاح فعالية وسائل تنظيم الأسرة، ودعا المستشفيات والوحدات الحكومية بتقديم المشورة الصحيحة والخدمة اللائقة والمعلومات الكافية عن الطرق الصحيحة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة لمواجهة الشائعات والحد من الزيادة السكانية.