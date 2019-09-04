شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية والمنيا يتصدران المراكز الأولى في مسابقات النشاط العلمي والتكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة النوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة والدكتور أيمن السيد، عميد كلية الهندسة الإلكترونية ورئيس اللجنة الطلاب الفائزين في المسابقات الخاصة بالنشاط العلمي والتكنولوجي، وقدم الجوائز عقب إعلان لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بفوز جامعة المنوفية بالمركز الأول في مسابقة قصة الخيال العلمي للطالب محمود عبدالحليم عبدالرازق والمركز الثاني لجامعة أسيوط للطالبة أسماء بدر بليغ والمركز الثالث فازت بها جامعة طنطا للطالب ربيع القباني.

وفي مسابقة دوري المعلومات العلمية فازت جامعة المنيا بالمركز الأول للطالب محمد جمال ووليد جلال والمركز الثاني فازت به جامعة بنها للطالب عمرو وجيه وهاجر شربين والمركز الثالث جامعة بني سويف للطالب عبدالله محمد وأسماء السيد.

كما فازت جامعة المنيا بالمركز الأول في مسابقة الأبحاث العلمية للبحث المقدم من الطالب أبانوب فخري مكرم وفاز بالمركز الثاني وزارة التعليم العالي للطالب صبري محمد عبدالحميد والمركز الثالث جامعة سوهاج والطالب زيدان جمال زيدان.