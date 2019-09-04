شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: القنوات التزمت بضوابط توقيتات البرامج.. و«الطبية» الأكثر مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جميع الشاشات التزمت بالضوابط فيما يخص المواعيد الزمنية، ونأمل أن يستمر الالتزام بباقي الضوابط وأهمها تنوع المحتوى، وتعتبر البرامج الطبية هي الأكثر مخالفة منذ تطبيق الضوابط حتى الآن.
وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللجنة الفنية تقوم بمتابعة البرامج ومدى التزامها بالضوابط المختلفة.
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