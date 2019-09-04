شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق مع «الحدث اليوم» بسبب «جرائم إعلامية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد المقبل، التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قناة «الحدث اليوم» وتشمل مخالفات جسيمة من بينها بيع الهواء وتأجير الوقت.
وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس في تصريحات لمحرري المجلس، إن الممثل القانوني للقناة يمثل في جلسة تحقيق تتناول المخالفات الخاصة بجرائم إعلامية ارتكبتها البرامج المختلفة.
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