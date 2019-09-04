شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» يؤيد نظام التابلت للمرحلة الثانوية ويرفض دعاوى إلغاء «التراكمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سيد هنداوي، نائب رئيس مجلس الدولة، تطبيق نظام التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، ورفضت الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.

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كما قضت المحكمة بذات الجلسة التراكمية بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي هاني عباس، لإلغاء قرار مجلس الوزراء بتطبيق الثانوية التراكمية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانون فيها.

حضر عدد من أولياء الأمور، جلسة الأربعاء، منذ الصباح الباكر انتظارًا لصدور الحكم، وانتابتهم حالة غضب عقب إعلان المحكمة حكمها في الدعاوي التي أقاموها.

يذكر أن الدعاوى أكدت أن أولياء الأمور وافقوا على هذا النظام خاصة بعد الحملة الدعائية التي أطلقتها وزرارة التعليم، لشرح مزاياه ومواكبة للتقدم والتطور العالمي في مجال التعليم، إلا أن أول تجربة لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي فشل الطلاب في تحميل الامتحان على أجهزتهم ولم يؤدى أي طالب في مصر الامتحان وخرج المطعون ضده الثاني واعتذر للشعب المصري عن هذا الخطأ، ووعد بعدم تكراره في امتحان المادة التالية في اليوم الثاني، ولكن للمرة الثانية فشل الطلاب في تحميل الامتحان ولم يؤدى أي طالب في مصر امتحان المادة الثانية (مادة الأحياء للصف الأول الثانوي).